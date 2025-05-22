طقس ربيعيّ دافئ يتحوّل إلى حارّ مطلع الأسبوع المقبل..

يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ ومستقرّ ودافئ اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع بدرجات الحرارة.

ويليه طقس حارّ يومَي الأحد والاثنين تتخطى فيه الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفئ منتصف الاسبوع المقبل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الخميس:

- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٥ ساحلا وبين ١٣ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٣٢ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : ربيعي دافئ وقليل السحب يتشكل الضباب بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



الجمعة: ربيعي دافئ وقليل السحب يتشكل الضباب بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٨ ساحلا وبين ١١ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



السبت: ربيعي دافئ قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٨ ساحلا وبين ١١ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س