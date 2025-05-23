هكذا سيكون طقس الـWeekend...

يؤثر طقس ربيعي دافىء ومستقر على لبنان اليوم وغدًا مع استقرار بدرجات الحرارة، ويليه طقس حار بين الأحد والثلاثاء (خاصةً الاثنين) والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درحة نتيجة كتل حارة تؤثر على المنطقة وتنكفىء الاربعاء.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٦ و٣٢ بقاعًا وبين ١٣ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: ربيعي دافىء وقليل السحب يتشكل ضباب محلي وخفيف بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٢.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: ربيعي دافىء، قليل السحب، والحرارة تتراوح بين ٢٠ و٢٨ ساحلًا وبين ١٢ و٣٢ بقاعًا وبين ١٦ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الاحد: ربيعي حار، قليل السحب، والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س.