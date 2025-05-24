طقس ربيعيّ دافئ ومستقر...

يؤثّر طقس ربيعيّ دافئ ومستقر على لبنان اليوم.



وتستقر درجات الحرارة.



ويليه طقس حار بين الأحد والثلاثاء، لتتخطّى درجات الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة، نتيجة تأثّر كتل حارة على المنطقة، لتنكفئ الأربعاء.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: ربيعي دافئ وقليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد:

ربيعيّ حار قليلًا السحب والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين:

ربيعيّ حار وغائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٤ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٣٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س