طقس ربيعيّ حار يشتد الاثنين...

يؤثر طقس ربيعيّ حار على لبنان اليوم ويشتد الحر الاثنين.

وتتخطى الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة غدًا، قبل أن تنكفئ هذه الكتل وتنخفض الحرارة الثلاثاء.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: ربيعيّ حار قليلًا وقليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٠٪؜

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين:

ربيعيّ حار وغائم جزئيًا بسحب مرتفعة والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٣ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٣٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الثلاثاء:

ربيعيّ معتاد غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٨ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٣ بقاعًا وبين ١٤ و ٢٤ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س