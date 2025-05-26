طقس ربيعي حار... والحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة

يؤثر على لبنان طقس ربيعي حار والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة بسبب كتل هوائية حارة تتدفق فوق منطقتنا.



وتنكفئ هذه الكتل بدءا من الغد وتنخفض الحرارة بشكل ملحوظ على أن تعود الاجواء المعتدلة.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٣ ساحلا وبين ١٤ و٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و٢٩ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: حار وقليل وغائم جزئيا بسحب مرتفعة

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٣٠ و٧٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٢



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الثلاثاء : ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ١٢ و٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الاربعاء: ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٦ ساحلا وبين ١٠ و٢٨ بقاعًا وبين ١٣ و٢٠ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.