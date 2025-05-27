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لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة

حال الطقس
2025-05-27 | 02:55
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لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
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لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة

يتأثر لبنان باضطراب جويّ من فوق البحر الاسود يؤدي الى طقس خريفيّ اليوم وفي الايام المقبلة، مع انخفاض بدرجات الحرارة بشكل ملحوظ، ونشاط بسرعة الرياح.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠  على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ جبلاً
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪؜ 
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠١١ hpa
- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلاً بسبب الضباب
- حال البحر : مرتفع (١٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤

الاربعاء: ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س

الخميس: ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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