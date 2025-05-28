لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة

يتأثّر لبنان باضطراب جويّ فوق البحر الاسود، ويكون الطقس خريفيًّا لغاية يوم الجمعة مع نشاط بسرعة الرياح، ويستقر يوم السبت مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الأربعاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٥ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ جبلاً

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪؜

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٢ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر : مرتفع (١٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤



الخميس: ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س



الجمعة: ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ جبلاً والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س