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اضطراب جويّ لغاية الجمعة لترتفع بعد ذلك درجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-05-29 | 02:49
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اضطراب جويّ لغاية الجمعة لترتفع بعد ذلك درجات الحرارة
يؤدي اضطراب جويّ فوق البحر الأسود إلى طقس معتدل فوق منطقتنا، ليشبه الطقس الخريفيّ.
ويستمر لغاية الجمعة مع نشاط بسرعة الرياح.
ويستقر اكثر الطقس السبت مع ارتفاع في درجات الحرارة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٠ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لبعض الرذاذ جبلًا
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد يسوء محليًا جبلًا بسبب الضباب
- حال البحر: مرتفع (١٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة:
ربيعيّ معتدل غائم جزئيًا مع تشكل ضباب واحتمال ضئيل لتساقط بعض الرذاذ جبلًا والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٠ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
السبت:
ربيعيّ قليل السحب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٣٠ بقاعًا وبين ١٣ و ٢٢ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية تنشط احيانًا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س
*
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لبنان تحت تأثير اضطراب جوي فوق البحر الأسود: طقس خريفي حتى الجمعة
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