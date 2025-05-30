هكذا سيكون طقس الـWeekend...

ما زال الطقس معتدل فوق منطقتنا وأشبه بطقس خريفي مع نشاط بسرعة الرياح.



ويستقر الطقس يوم غد السبت مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتعود وتنخفض الأحد.



إليكم تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠متر

-الجو: غائم جزئيا مع تشكل ضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٣ hpa

- الانقشاع: جيد ويسوء جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر: مرتفع الموج (١٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



السبت: الطقس ربيعي وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٠ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٢ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية تنشط أحيانا خصوصا شرق البلاد وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الأحد: الطقس ربيعي، معتدل وغائم جزئيا مع تشكل ضباب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٦ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٠ درجة بقاعاً وبين ١٣ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.