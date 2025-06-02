طقس رطب جدًا ومعتدل يستمر لغاية الأربعاء

يؤثّر طقس رطب جدًا ومعتدل على لبنان ويستمر لغاية الأربعاء.

وتنخفض درجات الحرارة وتتشكل السحب والضباب.

وترتفع درجات الحرارة، بدءًا من الخميس المقبل، ليصبح الطقس حار أواخر الاسبوع.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيا مع تشكل ضباب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٨ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء محليًا جبلًا بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء:

ربيعيّ معتدل غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٥ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاربعاء:

ربيعيّ معتدل غائم جزئيًا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعًا وبين ١٢ و ٢٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س