طقس ربيعي معتدل حتى الأربعاء... وارتفاع بالحرارة بدءًا من الخميس

يسيطر على لبنان طقس رطب ومعتدل ويستمر لغاية يوم غد الاربعاء، مع استقرار بدرجات الحرارة وتشكل السحب والضباب. لتعود الحرارة وترتفع بدءًا من يوم الخميس ويصبح الطقس حارًّا اواخر الاسبوع.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٥ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئيا مع تشكل ضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليًا جبلاً بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤



الاربعاء: ربيعي معتدل غائم جزئيا مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الخميس: ربيعي دافئ وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س