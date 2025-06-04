طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل

ما زال الطقس الرطب والمعتدل يؤثر على لبنان مع استقرار بدرجات الحرارة وتشكل السحب والضباب.



وتعاود درجات الحرارة الإرتفاع بدءا من يوم غد الخميس، ويصبح الطقس حارا أواخر الأسبوع.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٨ و٢٥ درجة ساحلا، بين ١٠ و٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: غائم جزئيا مع تشكل ضباب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٦ hpa

- الانقشاع: جيد يسوء على الجبال بسبب الضباب

- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الخميس: الطقس ربيعي دافئ وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٢ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الجمعة: الطقس ربيعي حار قليلاً وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.