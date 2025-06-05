إليكم حال الطقس في لبنان...

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، مشمسا الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل محدود، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية، تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة داخل البلاد وجنوبها.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30 درجة، طرابلس بين 20 و29 درجة، وزحلة بين 16 و32 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الخميس: الطقس مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل وعلى المرتفعات، حيث تلامس معدلاتها الموسمية.



الجمعة: الطقس مشمس الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بشكل محدود مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.



السبت: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، وتنخفض درجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة.



الأحد: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وعلى الجبال.



- الحرارة على الساحل بين 24 و29 درجة، فوق الجبال بين 14 و25 درجة، في الداخل بين 15 و34 درجة.



- الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، وسرعتها بين 10 و35 كم/س.



-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.



-الرطوبة النسبية على الساحل بين: 50 و80 %.



-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 23 درجة.



-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.