طقس ربيعيّ حار يسيطر على لبنان

يسيطر طقس ربيعيّ حار على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة على معدلاتها الموسمية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٩٪
- الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠١٢ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين فـ:
السبت:
ربيعيّ حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الاحد: