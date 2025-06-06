طقس ربيعيّ حار يسيطر على لبنان

يسيطر طقس ربيعيّ حار على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة على معدلاتها الموسمية.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٩٪

- الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين فـ:

السبت:

ربيعيّ حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الاحد:

ربيعيّ حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س