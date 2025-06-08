ربيعي حار... اليكم طقس الأيام المقبلة

يؤثر على لبنان طقس ربيعي حار مع استقرار الحرارة حول معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام وارتفاع الرطوبة السطحية ولا تغيير في التوقعات الجوية في الايام المقبلة.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.