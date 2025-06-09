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طقس حار يؤثّر على لبنان واستقرار في درجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-06-09 | 00:50
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طقس حار يؤثّر على لبنان واستقرار في درجات الحرارة
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طقس حار يؤثّر على لبنان واستقرار في درجات الحرارة

يؤثّر طقس حار قليلًا على لبنان، مع استقرار في درجات الحرارة على معدلاتها الموسمية.

 

وترتفع درجات الحرارة بقاعًا، مع بقاء الرطوبة السطحية مرتفعة ساحلًا وفي المناطق الجبلية المحيطة.

 

ولا تغيير في التوقعات الجوية في الأيّام المقبلة.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦  على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الثلاثاء:

 

ربيعي حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦  على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

 

الاربعاء:

 

ربيعي حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦  على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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