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طقس حار يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-06-11 | 01:55
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طقس حار يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
يؤثر على لبنان طقس حار قليلا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وحول معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام. وستبقى درجات الحرارة مرتفعة بقاعاً مع بقاء الرطوبة السطحية مرتفعة ساحلا وفي المناطق الجبلية المحيطة ولا تغيير في التوقعات الجوية في الأيام المقبلة.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الخميس:
الطقس ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خصوصا بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الجمعة:
الطقس ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خصوصا بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا وبين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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لبنان
طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان...
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