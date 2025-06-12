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استقرار نسبيّ في درجات الحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-06-12 | 01:48
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استقرار نسبيّ في درجات الحرارة
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استقرار نسبيّ في درجات الحرارة

يؤثر طقس حار على لبنان مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.

وتبقى مرتفعة بقاعًا والرطوبة السطحية مرتفعة ساحلًا وفي المناطق الجبلية المحيطة.

ولا تغيير في التوقعات الجوية في الأيام المقبلة. 

وتنخفض درجات الحرارة بدءًا من الأحد.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٧ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحيّ: ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة:

ربيعيّ حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خصوصًا بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

السبت:

ربيعيّ حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خصوصًا بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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