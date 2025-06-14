طقس حار يسيطر على لبنان مع انخفاض محدود بالحرارة بدءًا من الأحد

يسيطر على لبنان طقس حارّ مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة اليوم، التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام، ثم تسجّل انخفاضًا محدودًا بدءًا من يوم غد الاحد.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

- الحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٦ و ٣٥ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤





الاحد : حار قليلاً غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٤٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين : حار قليلاً غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٤ و ٤٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س