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طقس معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-06-15 | 01:24
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طقس معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة...
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طقس معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة...

يؤثر على لبنان طقس معتاد مع انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وبقاء الرطوبة السطحية مرتفعة ساحلا وفي المناطق الجبلية المحيطة.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٤

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: حار قليلاً مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف خصوصا بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٨ ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الثلاثاء: حار قليلاً مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٨ ساحلا وبين ١٤ و٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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