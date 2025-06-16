طقس بداية الأسبوع...

يؤثر طقس معتاد على لبنان مع انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وبقاء الرطوبة السطحية مرتفعة ساحلًا وفي المناطق الجبلية المحيطة.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٨ ساحلًا وبين ١٤ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: حار قليلًا، مشمس، والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٤ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاربعاء: حار قليلًا، مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف خاصةً بعد الظهر، والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٨ ساحلًا وبين ١٤ و٣٣ بقاعًا وبين ١٧ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س