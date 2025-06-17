طقس مستقر ورطوبة مرتفعة اليوم...

يتأثّر لبنان بطقس مستقرّ فيما تبقى الرطوبة السطحية مرتفعة ساحلاً وفي المناطق الجبليّة المحيطة. ومن المتوقع ان ترتفع الحرارة بدءاً من يوم غد.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٥



الاربعاء: حار قليلاً مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الخميس: حار قليلاً مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س