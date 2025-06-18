ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة السطحية

يؤثّر طقس معتاد على لبنان مع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وانخفاض الرطوبة السطحية ساحلًا.

ولا موجات حرّ في الافق.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٠٪

- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٢ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٥

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس:

حار قليلًا مشمس والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الجمعة:

حار قليلًا مشمس الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س