استقرار في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة السطحية ساحلًا

يؤثر طقس معتاد على لبنان مع استقرار في درجات الحرارة اليوم وانخفاض الرطوبة السطحية ساحلًا.
ولا موجات حر في الافق.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠متر
-الجو : قليل السحب
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪
- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض (٤٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٥
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة:
حار قليلًا قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
السبت:
حار قليلًا قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س