طقس معتاد مع استقرار بدرجات الحرارة...

يؤثر على لبنان طقس معتاد مع استقرار بدرجات الحرارة اليوم وغدا وانخفاضها الاحد والإثنين بشكل محدود جدا، ولا موجات حر في الافق.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٨٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٤٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٥



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت: حار قليلاً قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف خصوصًا بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣٠ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الاحد : حار قليلاً قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



