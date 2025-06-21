طقس مستقر ... وانخفاض طفيف في الحرارة الأحد والإثنين

يسيطر على لبنان طقس معتاد مستقرّ، فيما تنخفض درجات الحرارة يوم الاحد والإثنين بشكل محدود.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



السبت:

- الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٥



الاحد: حار قليلاً قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاثنين: حار قليلاً قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س