لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس

يؤثر على لبنان طقس معتاد مع انخفاض محدود جدا بدرجات الحرارة اليوم.



ويذكر ألا موجات حر في الأفق.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠متر

-الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف خصوصا بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الاثنين: الطقس حار قليلاً قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف خصوصا بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: الطقس حار قليلاً وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.