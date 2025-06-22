الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
31
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-06-22 | 02:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لا موجات حر في الأفق... إليكم حال الطقس
يؤثر على لبنان طقس معتاد مع انخفاض محدود جدا بدرجات الحرارة اليوم.
ويذكر ألا موجات حر في الأفق.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠متر
-الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف خصوصا بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الاثنين:
الطقس حار قليلاً قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف خصوصا بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الثلاثاء:
الطقس حار قليلاً وقليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٢٩ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
طقس
لبنان
موجات حر
طقس مستقر ... وانخفاض طفيف في الحرارة الأحد والإثنين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-06-05
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-06-05
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
حال الطقس
2025-05-31
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة
حال الطقس
2025-05-31
اليكم حال الطقس في الايام المقبلة
0
حال الطقس
2025-05-19
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
2025-05-19
إليكم حال الطقس في لبنان...
0
حال الطقس
2025-04-06
إشتداد سرعة الرياح وغبار في الجو... إليكم حال الطقس
حال الطقس
2025-04-06
إشتداد سرعة الرياح وغبار في الجو... إليكم حال الطقس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-06-21
طقس مستقر ... وانخفاض طفيف في الحرارة الأحد والإثنين
حال الطقس
2025-06-21
طقس مستقر ... وانخفاض طفيف في الحرارة الأحد والإثنين
0
حال الطقس
2025-06-20
طقس معتاد مع استقرار بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2025-06-20
طقس معتاد مع استقرار بدرجات الحرارة...
0
حال الطقس
2025-06-19
استقرار في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة السطحية ساحلًا
حال الطقس
2025-06-19
استقرار في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة السطحية ساحلًا
0
حال الطقس
2025-06-18
ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة السطحية
حال الطقس
2025-06-18
ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة السطحية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-15
إليكم آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية الإيرانية...
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-15
إليكم آخر مستجدات الحرب الإسرائيلية الإيرانية...
0
خبر عاجل
2025-06-17
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
خبر عاجل
2025-06-17
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
0
آخر الأخبار
2025-06-16
وسائل إعلام إيرانية: استشهاد عدد من موظفي التلفزيون الإيراني
آخر الأخبار
2025-06-16
وسائل إعلام إيرانية: استشهاد عدد من موظفي التلفزيون الإيراني
0
أخبار دولية
08:35
اردوغان: الأونروا ستفتح مكتبا في تركيا
أخبار دولية
08:35
اردوغان: الأونروا ستفتح مكتبا في تركيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:25
جولة ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع مستمرة... وأولى محطاتها اليوم في كاتدرائية مار مارون في طرابلس
أخبار لبنان
03:25
جولة ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع مستمرة... وأولى محطاتها اليوم في كاتدرائية مار مارون في طرابلس
0
أخبار دولية
03:08
هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل... إليكم آخر المستجدات
أخبار دولية
03:08
هجمات صاروخية إيرانية على إسرائيل... إليكم آخر المستجدات
0
أخبار دولية
00:38
ترامب: على إيران أن تصنع السلام الآن وإلا "سنلاحق" أهدافا أخرى
أخبار دولية
00:38
ترامب: على إيران أن تصنع السلام الآن وإلا "سنلاحق" أهدافا أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بالنسبة لإسرائيل... مصير الحرب غير واضح
تقارير نشرة الاخبار
13:56
بالنسبة لإسرائيل... مصير الحرب غير واضح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جولة ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع مستمرة... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:45
جولة ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع مستمرة... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطولة التوتش رغبي بنسختها الخامسة تحد وحماس
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بطولة التوتش رغبي بنسختها الخامسة تحد وحماس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مؤتمر طبي خاص بإصابات رياضيي كرة السلة بإشراف الإتحاد الدولي الفيبا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مؤتمر طبي خاص بإصابات رياضيي كرة السلة بإشراف الإتحاد الدولي الفيبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"نزال القرن" بتنظيم سعودي!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
"نزال القرن" بتنظيم سعودي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تعرفوا الى خدائع التهرب الجمركي في المرافئ
تقارير نشرة الاخبار
13:39
تعرفوا الى خدائع التهرب الجمركي في المرافئ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:30
خرج ولم يعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
07:30
خرج ولم يعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
2
أخبار دولية
16:48
خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟
أخبار دولية
16:48
خامنئي يرشح 3 من كبار رجال الدين لخلافته في حال وفاته أو إغتياله... كيف يتم الإختيار؟
3
خبر عاجل
10:29
معلومات تفيد باغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"أبو علي" في طهران
خبر عاجل
10:29
معلومات تفيد باغتيال مرافق الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله المعروف بـ"أبو علي" في طهران
4
أخبار لبنان
03:12
بعد التصعيد الأخير... سلام إتصل بعون وهذا ما تم الإتفاق عليه
أخبار لبنان
03:12
بعد التصعيد الأخير... سلام إتصل بعون وهذا ما تم الإتفاق عليه
5
أخبار دولية
10:05
وفاة 8 أشخاص على الأقل في حادث سقوط منطاد في البرازيل
أخبار دولية
10:05
وفاة 8 أشخاص على الأقل في حادث سقوط منطاد في البرازيل
6
خبر عاجل
06:26
مصدر أمني بريف حمص لـ "سانا": قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من إلقاء القبض على "وسيم الأسد" ابن عم الرئيس السوري السابق على الحدود السورية - اللبنانية
خبر عاجل
06:26
مصدر أمني بريف حمص لـ "سانا": قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من إلقاء القبض على "وسيم الأسد" ابن عم الرئيس السوري السابق على الحدود السورية - اللبنانية
7
خبر عاجل
00:07
ترامب: الولايات المتحدة نفذت "هجمات ناجحة جدا" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية
خبر عاجل
00:07
ترامب: الولايات المتحدة نفذت "هجمات ناجحة جدا" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية
8
أخبار دولية
15:57
مصدران لرويترز: إسرائيل تسعى لإتخاذ إجراءات سريعة بشأن إيران في ظل إنقسام الإدارة الأميركية
أخبار دولية
15:57
مصدران لرويترز: إسرائيل تسعى لإتخاذ إجراءات سريعة بشأن إيران في ظل إنقسام الإدارة الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More