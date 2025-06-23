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تفاصيل طقس أول أيام فصل الصيف...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-06-23 | 02:06
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تفاصيل طقس أول أيام فصل الصيف...
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تفاصيل طقس أول أيام فصل الصيف...

يؤثر طقس معتاد على لبنان مع انخفاض محدود جدًا بدرجات الحرارة اليوم، ولا موجات حر في الافق.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف خاصةً بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و٨٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: حار قليلًا مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س

الاربعاء: حار قليلًا مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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