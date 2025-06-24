استقرار في درجات الحرارة حتى الخميس..

يسيطر على لبنان طقس حارّ، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الثلاثاء:

- الحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣٠ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٤٠ و ٨٠٪

- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦



الاربعاء: حار قليلاً وقليل مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الخميس: حار قليلاً وقليل مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٢٩ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س