الحرارة تتخطى الـ30 آخر الأسبوع...

يؤثر طقس حار وبشكل معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم وغدًا، لترتفع يومي السبت والاحد وتتخطى عتبة الثلاثين درجة بقليل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: حار قليلًا وقليل السحب الى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الجمعة: حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٢٩ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س