تفاصيل طقس الـWeekend...

يؤثر طقس حار وبشكل معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة اليوم لترتفع يومي السبت والاحد وتتخطى عتبة الثلاثين درجة بقليل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣٠ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خاصة بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٤٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

السبت: حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٥ و٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س



الاحد: حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س