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درجات الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين بقليل

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-06-28 | 03:14
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درجات الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين بقليل
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درجات الحرارة تتخطى عتبة الثلاثين بقليل

يؤثّر طقس حار على لبنان مع ارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدًا.

 

وتتخطى عتبة الثلاثين درجة بقليل قبل أن تنخفض الاثنين.

 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

 

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧  على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٤٠ و ٨٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر : منخفض (٤٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦

 

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

 

الاحد:

 

حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

 

الاثنين:

 

حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٠ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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