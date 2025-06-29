طقس حار يؤثر على لبنان...

يؤثر على لبنان طقس حار مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلا اليوم الاحد وتتخطى عتبة الثلاثين درجة بقليل قبل ان تنخفض الاثنين جبلاً وبقاعاً فيما تبقى مستقرة ساحلاً.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ ساحلا وبين ١٥ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٧ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٤٠ و٨٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٣ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الثلاثاء: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.