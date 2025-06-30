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الحرارة تتخطى الـ30 درجة... إليكم تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-06-30 | 02:42
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الحرارة تتخطى الـ30 درجة... إليكم تفاصيل الطقس
يؤثر على لبنان طقس صيفي حار معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة ساحلا التي تتخطى عتبة الثلاثين درجة بقليل، فيما تنخفض قليلا جبلاً وبقاعاً.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٤٠ و٨٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٣ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الموج (٨٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٦ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء:
الطقس حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
الأربعاء:
الطقس حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٢ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
*
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الحرارة
طقس حار يؤثر على لبنان...
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