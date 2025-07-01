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طقس صيفي مستقر ..والحرارة تُلامس عتبة الثلاثين

حال الطقس
2025-07-01 | 01:49
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طقس صيفي مستقر ..والحرارة تُلامس عتبة الثلاثين
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طقس صيفي مستقر ..والحرارة تُلامس عتبة الثلاثين

يسيطر على لبنان طقس صيفيّ مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦  على الـ ١٠٠٠متر 
-الجو : قليل السحب
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط  الجوي السطحي : ١٠٠٣ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦

الاربعاء: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س

الخميس: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦  على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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