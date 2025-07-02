طقس صيفي مستقر ... والحرارة حول عتبة الـ30

يسيطر على لبنان طقس صيفي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاربعاء:

- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض (٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦



الخميس: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الجمعة: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س