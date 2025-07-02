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طقس صيفي مستقر ... والحرارة حول عتبة الـ30
حال الطقس
2025-07-02 | 02:32
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طقس صيفي مستقر ... والحرارة حول عتبة الـ30
يسيطر على لبنان طقس صيفي مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاربعاء:
- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : قليل السحب
- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa
- الانقشاع : جيد
- حال البحر : منخفض (٥٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٦
الخميس:
حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الجمعة:
حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
*
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والحرارة
الـ30
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