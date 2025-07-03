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إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-07-03 | 01:19
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إستقرار نسبي بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
يؤثر طقس صيفي حار معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
- الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٥٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرق البلاد
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
- الجمعة: حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
- السبت: حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
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طقس صيفي مستقر ... والحرارة حول عتبة الـ30
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