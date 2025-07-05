طقس صيفيّ حار معتاد واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة

يؤثر طقس صيفيّ حار معتاد على لبنان مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة، المتمحورة حول عتبة الثلاثين درجة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: تتراوح بين ٢٢ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر
-الجو: قليل السحب
- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س تنشط شمالًا وشرق البلاد
- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١١ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٨
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الأحد:
حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س
الاثنين:
حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س