الطقس مستقر... وهذه التفاصيل

يؤثر طقس صيفي حار معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة، فيما تنشط الرياح جبلًا وفي الداخل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٤ و٣١ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: قليل السحب

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٥٠ و٨٥٪

- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١١ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض (٥٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاثنين: حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا



- الثلاثاء: حار قليلًا وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا