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طقس صيفي حار واستقرار نسبي بدرجات الحرارة...

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2025-07-07 | 02:08
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طقس صيفي حار واستقرار نسبي بدرجات الحرارة...
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طقس صيفي حار واستقرار نسبي بدرجات الحرارة...

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار معتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة، فيما تنشط الرياح جبلاً وفي الداخل. ولا موجات حرّ في الافق.

تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٢ و٣١ ساحلا وبين ١٤ و٣١ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠متر
-الجو: قليل السحب يتشكل سحب وضباب خفيف مع تقدم الوقت
- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٥٠ و ٨٥٪
- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا
- الضغط  الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الى متوسط الموج (٨٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٨

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الثلاثاء: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا.

الاربعاء: حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٢ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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