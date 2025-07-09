لا موجات حرّ في الأفق... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

يؤثر على لبنان طقس صيفي حار ومعتاد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة, فيما تنشط الرياح جبلاً وفي الداخل.



ويذكر ألا موجات حرّ في الأفق.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: حار وقليل السحب ويتشكل ضباب خفيف مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٨٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: مرتفع الى متوسط الموج (١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الخميس: الطقس حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقاً.



الجمعة: الطقس حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقاً.