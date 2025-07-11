طقس حار ورطب يسيطر على لبنان...

يسيطر على لبنان طقس صيفي معتاد رطب، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة، فيما تنشط الرياح جبلاً وفي الداخل.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الجمعة:

- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : حار، قليل السحب صباحاً ويتشكل ضباب مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الى متوسط الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٨



السبت: حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا



الاحد: حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا