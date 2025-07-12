طقس صيفي حار ورطب يسيطر على لبنان مع استقرار نسبي بالحرارة

يسيطر على لبنان طقس صيفي رطب مع استقرار نسبيّ بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلًا، فيما تنشط الرياح جبلاً وفي الداخل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

السبت:

- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : حار، قليل السحب صباحاً ويتشكل سحب وضباب مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الى منخفض الموج (٦٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٨

الاحد : حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا

الاثنين : حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا