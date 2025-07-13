استقرار نسبي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد حار ورطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلا، فيما تنشط الرياح جبلاً وفي الداخل. ويذكر أن موجة حرّ محتملة في الثلث الأخير من الشهر الحالي.- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٧ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر-الجو: حار، قليل السحب صباحاً ويتشكل الضباب مع تقدم الوقت- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠٪- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقاً- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٢ hpa- الانقشاع: جيد- حال البحر: منخفض الموج (٧٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.الطقس حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقاً.الطقس حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا وبين ١٨ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقاً.