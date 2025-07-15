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طقس حار ورطب يؤثر على لبنان... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2025-07-15 | 01:12
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طقس حار ورطب يؤثر على لبنان... واستقرار نسبي بدرجات الحرارة
يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد حار ورطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلا.
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مطلع الأسبوع المقبل.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر
-الجو: حار، قليل السحب صباحاً ويتشكل الضباب مع تقدم الوقت
- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط شمالا وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: مرتفع الموج (١٢٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأربعاء:
الطقس حار مع تشكل سحب وضباب بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقاً.
الخميس:
الطقس حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٢ درجة ساحلا، بين ١٨ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س وتنشط جبلاً وشرقاً.
*
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