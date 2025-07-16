الحرارة تتمحور حول عتبة الـ30 درجة ساحلا... إليكم تفاصيل الطقس

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد حار ورطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلا.