طقس صيفيّ معتاد حار ورطب يؤثر على لبنان واستقرار نسبيّ في درجات الحرارة

يؤثر طقس صيفيّ معتاد حار ورطب على لبنان مع استقرار نسبيّ في درجات الحرارة.



وتتمحور الدرجات حول عتبة الثلاثين درجة ساحلًا.



ويُتوقّع ارتفاع الرطوبة السطحية في الأيّام المقبلة ودرجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل.



وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و ٣١ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر

-الجو: حار، قليل السحب صباحًا ويتشكل سحب وضباب مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجويّ السطحيّ: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



السبت:

رطب، يتحول غائمًا جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٥ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٨ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقا



الأحد:

رطب، يتحول غائمًا جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعًا وبين ١٩ و ٢٦ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا