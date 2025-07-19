الحرارة والرطوبة الى ارتفاع في الأيام المقبلة...

يؤثر على لبنان طقس صيفي معتاد حار ورطب مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلا.

ومن المتوقع ارتفاع الرطوبة السطحية اليوم وفي الايام المقبلة، يرافقها ارتفاع بدرجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل لتتخطى معدلاتها الموسمية.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة: تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلا وبين ١٥ و٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: رطب وغائم جزئيا ويتشكل سحب وضباب مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلاً: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٧٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٩



تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاحد: رطب، يتحول الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٢ ساحلا وبين ١٥ و٣٥ بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا.



الاثنين: رطب، يتحول الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٤ و٣٢ ساحلا وبين ١٨ و٣٥ بقاعاً وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا.