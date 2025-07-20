كتل هوائية حارة متوقعة... هذه تفاصيل طقس الأيام المقبلة

يؤثر طقس صيفي معتاد حار ورطب على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلًا. ومن المتوقع ان تتدفق الى لبنان كتل هوائية حارة متوسطة الفعالية الاسبوع المقبل لتتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق حوالي ٢ الى ٤ دراجات.



وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر

- الجو: رطب وغائم جزئيًا ويتشكل سحب وضباب مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلًا: ٦٠ و٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٥٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الى متوسط الموج (٧٠ الى ١٠٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٩



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

- الاثنين: رطب، يتحول غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٢ ساحلًا وبين ١٥ و٣٤ بقاعًا وبين ١٨ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا



- الثلاثاء: رطب، يتحول غائم جزئيًا والحرارة تتراوح بين ٢٣ و٣٢ ساحلًا وبين ١٨ و٣٤ بقاعًا وبين ١٩ و٢٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط جبلًا وشرقًا