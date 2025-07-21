حرٌّ متصاعد..طقس صيفي مستقر اليوم وموجة حارة تبدأ غداً وتستمر لأيام

يسيطر على لبنان طقس صيفي معتاد، مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تتمحور حول عتبة الثلاثين درجة ساحلاً.



ومن المتوقع ان تتدفق كتل هوائية حارة متوسطة الفعالية، يوم غد، لتتخطى الحرارة معدلاتها الموسمية بفارق حوالي ٢ الى ٤ دراجات، وتستمر لأيام عدّة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:



الاثنين:

- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : رطب وغائم جزئيا ويتشكل سحب وضباب مع تقدم الوقت

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٠ hpa

- الانقشاع : جيد

- حال البحر : منخفض الى متوسط الموج (٧٠ الى ١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٩



الثلاثاء : رطب، يتحول غائم جزئيا والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س



الاربعاء : حار وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢٦ و ٣٤ ساحلا وبين ١٧ و ٣٩ بقاعاً وبين ٢٣ و ٣١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س